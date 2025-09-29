Muere otra víctima de ataque armado en tabiquera en Morelia; suman 2 fallecidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Falleció en el hospital otro de los tres sujetos agredidos a balazos durante la última hora del domingo en una tabiquera de la colonia El Arquito, ubicada en la Tenencia Morelos, municipio de Morelia, informaron autoridades policiales, las cuales indicaron que en total ya son dos muertos y un herido, éste último permanece internado en un nosocomio.
El hecho de violencia tuvo lugar a pocos metros de la calle San Cristóbal Ecatepec. Fueron algunos vecinos del lugar quienes alertaron a la Policía y solicitaron su presencia. Cuando los patrulleros arribaron a la escena encontraron a los referidos individuos, uno de ellos ya muerto.
Los uniformados acordonaron el área y con apoyo de paramédicos auxiliaron a los sobrevivientes, quienes fueron llevados a unas instalaciones médicas, pero uno de los pacientes pereció minutos después debido a la gravedad de los daños que sufrió.
El sitio de la agresión fue acordonado para evitar la contaminación de indicios, pues aparte del interfecto, también los homicidas dejaron una cartulina con mensaje amenazante, el cual no revelaron los oficiales.
Especialistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron los dos cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.
