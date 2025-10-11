Muere mujer en accidente múltiple sobre la Autopista de Occidente, en Zinapécuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer perdió la vida y un hombre resultó lesionado tras un aparatoso accidente registrado durante la madrugada de este sábado sobre la Autopista de Occidente, en el municipio de Zinapécuaro.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el siniestro fue cuando un vehículo de carga del servicio público federal, se impactó contra la parte trasera de un autobús de pasajeros y posteriormente contra dos tráileres que circulaban en el mismo sentido.

En el lugar falleció una mujer que viajaba como copiloto del vehículo de carga. La víctima permanece sin identificar. El conductor del mismo automotor fue trasladado a un hospital en Acámbaro, Guanajuato, donde se reporta su estado de salud como reservado.