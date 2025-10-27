Muere motociclista tras ser impactado por camioneta en Madero Poniente, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista perdió la vida la noche de este lunes tras ser impactado por una camioneta Toyota sobre la avenida Madero Poniente, a la altura de la colonia Niño Artillero, en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cerca del cruce con la calle María Manuela Medina. Testigos alertaron al número de emergencias, por lo que al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de rescate, quienes confirmaron el fallecimiento del joven conductor, de aproximadamente 23 años de edad.

La víctima, quien permanece en calidad de no identificada, conducía una motocicleta marca Avento con placa L3F32R. Familiares del joven ya se encuentran en el lugar.

El área fue acordonada por las autoridades, mientras que la camioneta involucrada permanece en el sitio. La Fiscalía General del Estado (FGE) fue notificada para iniciar las investigaciones correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo.

BCT