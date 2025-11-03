Muere motociclista tras choque contra auto en libramiento de Morelia

El hecho ocurrió durante la noche del domingo, en las cercanías de la Escuela Secundaria Federal 2 y del Parque Zoológico Benito Juárez. Varias personas reportaron la situación al número de emergencias 911.

Patrulleros municipales y paramédicos acudieron a la referida dirección y confirmaron el deceso del conductor de la moto, quien permanece en calidad de no identificado. Se apreció que el motociclo siniestrado es de la marca Italika, color amarillo con negro. La otra unidad participante es de la marca MG, color blanco, cuyo ocupante esperó el arribo de los oficiales.