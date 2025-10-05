Muere motociclista tras accidente en carretera rumbo a aeropuerto de Morelia

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista perdió la vida al accidentarse sobre la carretera Tarímbaro-Zinapécuaro, informaron fuentes policiales. El trágico percance se registró durante la tarde de este domingo a la altura de la colonia Miguel Hidalgo.

Unos automovilistas vieron al susodicho tirado e inconsciente y avisaron al número de emergencias.

Consecutivamente arribaron oficiales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del motorista y delimitaron el perímetro.

Trascendió que el sujeto no esta identificado. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), adscrito a la Unidad de Atención Inmediata, se encargó de las averiguaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue.

rmr