Muere motociclista en choque sobre la Zacapu-Morelia

Coeneo, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque entre una motocicleta y un automóvil dejó como saldo un muerto y una lesionada sobre la carretera Zacapu-Morelia, dentro del municipio de Coeneo, indicaron autoridades policiales y de rescate.

El accidente se registró el domingo, aproximadamente en el kilómetro 65, y fue reportado por varias personas al número de emergencias 911. Al sitio arribaron paramédicos, quienes confirmaron el deceso del motorista, identificado como Luis David, de 32 años de edad; además, auxiliaron a la sobreviviente, de nombre Angélica, de 33 años, quien fue canalizada al Hospital LEIZA de Zacapu para su correcta atención médica.

Se apreció que la moto siniestrada es de la marca IBM, color negro. En tanto, el auto involucrado es un Volkswagen color blanco, con placas SSH-4547.

La escena fue acordonada por los patrulleros; posteriormente, especialistas de la Fiscalía Regional iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

RYE-