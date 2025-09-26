Muere motociclista en accidente sobre la carretera Jacona–Los Reyes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes 26 de septiembre, un motociclista perdió la vida tras un accidente vial ocurrido sobre la carretera Jacona–Los Reyes, a la altura del acceso al basurero municipal.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima conducía una motocicleta Itálika en colores negro y verde, cuando presuntamente fue impactada por una camioneta, lo que provocó que perdiera el control y posteriormente colisionara contra un auto Nissan gris oscuro.

Paramédicos de Protección Civil Municipal de Jacona acudieron al lugar y confirmaron el deceso del motociclista, quien hasta el momento no ha sido identificado.

El área fue resguardada por elementos de la Guardia Civil de Seguridad Vial, quienes mantienen paso alterno en uno de los carriles. El conductor del Nissan se encuentra en la zona y habría referido a las autoridades que otra unidad estuvo involucrada en el percance.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya fue notificada y se espera el arribo de personal para realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense.

BCT