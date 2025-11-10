Muere motociclista embestido por auto en la Morelia-Salamanca

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por uno vehículo de características desconocidas sobre la carretera Morelia-Salamanca, dentro del municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales.

El trágico accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes, a la altura de la colonia Francisco Villa, en los límites con la región de Morelia. El hecho fue reportado por automovilistas al número de emergencias. Después acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del motorista, mismo que no está identificado.

De acuerdo con las fuentes, el ahora finado tenía entre 20 y 25 años de edad. En el lugar fue localizada una motocicleta de la marca Kawasaki, color negro, con matrícula 88PLT1, la cual quedó destrozada.

Los uniformados acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Atención Inmediata realizaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cuerpo a la morgue, para la práctica de la necropsia de ley.

rmr