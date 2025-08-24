Muere hombre tras volcadura de RZR en la Morelia-Mil Cumbres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre joven falleció tras la volcadura de un vehículo todo terreno RZR Trail, esto sobre la carretera Morelia-Toluca, también conocida como carretera a Mil Cumbres, indicaron autoridades policiales.

El accidente ocurrió la tarde de este domingo a la altura de la población de Pontezuelas y de la desviación a la comunidad de Pino Real, ambas ubicadas en el municipio de Charo. Unos oficiales acudieron al sitio junto con paramédicos, mismos que confirmaron el deceso del individuo.