Muere hombre tras detonación de explosivo artesanal en la sierra de Aquila

Aquila, Michoacán (MiMorelia.com).- Los restos de un hombre fueron localizados en un predio de la zona serrana del municipio de Aquila. De acuerdo con las autoridades, la víctima perdió la vida a consecuencia del estallido de un artefacto explosivo improvisado.

Los hechos se registraron en las cercanías de la población de Los Ocotes, en un área de difícil acceso hasta donde acudió personal de la Guardia Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional

Los oficiales confirmaron que se trataba de un masculino muerto por la detonación de un artefacto “artesanal” por lo que realizaron un barrido en el perímetro, logrando ubicar otros dos explosivos, que posteriormente fueron desactivados por personal especializado del Ejército Mexicano.

El caso fue alertado a la Fiscalía Regional de Justicia para que un grupo multidisciplinario realizara los correspondientes actos de investigación. De forma extraoficial se supo que el fallecido fue identificado como Domingo G. F., de 40 años de edad.

