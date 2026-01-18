Muere hombre tras caer de un peñasco en playa de Aquila, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre de la tercera edad perdió la vida luego de sufrir una caída desde un peñasco en la playa Huizache, situada en la localidad de San Juan de Alima, en el municipio de Aquila, informaron autoridades estatales.

Al respecto, se supo que elementos de la Guardia Civil adscritos a la Región Coalcomán atendieron un llamado de emergencia que alertaba sobre una persona lesionada en una zona rocosa del litoral.

Al arribar al lugar, los agentes fueron informados de que el afectado ya había sido trasladado al Hospital IMSS Bienestar del municipio de Coahuayana con la finalidad de recibir atención médica. No obstante, tras solicitar información oficial al nosocomio, el personal confirmó que el paciente ingresó al área de urgencias sin signos vitales.

El fallecido fue identificado como Leonardo G., de 72 años de edad. El diagnóstico médico preliminar señaló traumatismo severo por caída, fractura de tórax y múltiples fracturas en la parrilla costal derecha, lesiones que habrían provocado su deceso.

Ante la situación, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que quedó a cargo de las actuaciones legales y periciales correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, trascendió que el adulto mayor tenía su domicilio en la comunidad de La Placita, perteneciente al municipio de Aquila, Michoacán.

rmr