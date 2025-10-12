Muere hombre en volcadura de tractor en Puruándiro; dos personas resultan heridas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre perdió la vida y dos más resultaron heridos tras la volcadura de un tractor ocurrida en una brecha que conecta con la comunidad de San Miguel Casas Viejas, en el municipio de Puruándiro.

De acuerdo con el reporte policial, el accidente fue informado al C5i, entonces las unidades de emergencia se desplazaron por un camino de terracería que conduce al Cerro de la Joya, a unos cinco kilómetros de la carretera Francisco I. Madero, donde localizaron el vehículo siniestrado.

En el sitio, los agentes hallaron un tractor John Deere modelo 5090E, color verde, volcado sobre su costado izquierdo. Debajo de la unidad se encontraba el cuerpo sin vida de Marco Antonio G. H., de 41 años de edad, vecino de la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Panindícuaro. El hombre presentaba un fuerte golpe en la parte posterior del cráneo.