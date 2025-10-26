Muere hombre en situación de calle en plaza de Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre en situación de calle fue localizado sin vida en la plaza principal de Apatzingán, apenas a unos metros de la Presidencia Municipal. El finado aparentemente falleció por causas naturales.
El lamentable hallazgo fue realizado por ciudadanos que paseaban en la plaza Constitución, en las cercanías de la avenida Constitución de 1814 y José María Morelos y Pavón, durante la tarde de este domingo.
A los civiles se les hizo extraño que el susodicho tenía mucho tiempo recostado sobre unos cartones, junto a un bote de basura se acercaron y al hablarle en repetidas ocasiones no obtuvieron respuesta, por lo que dieron aviso a policías locales que se encontraban en la zona.
A su vez los uniformados solicitaron apoyo del personal de Protección Civil Municipal, mismos que revisaron al masculino, confirmando que había muerto. Del ahora occiso se ignora su identidad, únicamente se sabe que era un indigente de entre 55 y 60 años, quien vestía pantalón café, camisa negra y no portaba calzado.
Personal de la Fiscalía Regional de Justicia acudió para realizar las diligencias respectivas y envió el cuerpo al Semefo de la región, en espera de que pueda ser reclamado por sus deudos.
