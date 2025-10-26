Muere hombre en situación de calle en plaza de Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre en situación de calle fue localizado sin vida en la plaza principal de Apatzingán, apenas a unos metros de la Presidencia Municipal. El finado aparentemente falleció por causas naturales.

El lamentable hallazgo fue realizado por ciudadanos que paseaban en la plaza Constitución, en las cercanías de la avenida Constitución de 1814 y José María Morelos y Pavón, durante la tarde de este domingo.