Muere hombre en la Central Camionera de Uruapan, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este lunes, un hombre falleció cuando se encontraba en los andenes de la Central Camionera de esta ciudad de Uruapan, aparentemente por causas naturales, ya que no se le apreciaron huellas de violencia.

Fue alrededor de las 01:00 horas cuando se reportó a los número de emergencias que había una persona inconsciente en dichas instalaciones, por lo que al sitio acudieron paramédicos locales, quienes confirmaron que dicho sujeto ya no tenía signos vitales, por lo que policías resguardaron el área de acuerdo con la cadena de custodia.

Más tarde, personal de la Fiscalía Regional realizó las actuaciones respectivas, así como el levantamiento del cadáver que fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de los estudios que permitan determinar las causas reales del deceso.

El ahora occiso permanece como desconocido hasta el momento, a decir de fuentes cercanas al caso.

rmr