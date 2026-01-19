Muere hombre calcinado tras accidente en la Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El conductor de un vehículo murió calcinado luego de que la unidad se incendiara tras salirse de la carretera Morelia-Pátzcuaro y caer a un barranco, a la altura de la tenencia de Tiripetío, informaron autoridades policiales.

El trágico percance se registró durante la madrugada de este lunes, en el kilómetro 24 de la citada vialidad, cerca de la calle Alonso de la Veracruz. Personas que pasaban por el lugar y algunos vecinos dieron aviso al número de emergencias 911.

Posteriormente arribaron patrulleros municipales y bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), éstos últimos sofocaron el fuego, pero el automotor quedó completamente achicharrado.

Los rescatistas y oficiales hallaron al masculino sin vida, por lo que notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Atención Inmediata realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue.

Hasta el momento, la identidad del fallecido es desconocida. Se espera que en las próximas horas sus familiares acudan a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para reconocerlo y reclamar sus restos.

