Muere elemento de la Guardia Nacional tras ataque armado en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un elemento de la Guardia Nacional murió y dos más resultaron gravemente heridos tras un enfrentamiento armado ocurrido la noche del domingo en las inmediaciones de Loma de los Hoyos, en el municipio de Apatzingán.

De acuerdo con información de RED 113, el ataque ocurrió aproximadamente a las 21:00 horas, cuando personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban patrullajes en la zona. Durante la agresión, uno de los atacantes fue abatido.

Fuentes extraoficiales señalaron que dos personas presuntamente vinculadas con el grupo agresor habrían sido detenidas, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.