Muere elemento de la Guardia Nacional tras ataque armado en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un elemento de la Guardia Nacional murió y dos más resultaron gravemente heridos tras un enfrentamiento armado ocurrido la noche del domingo en las inmediaciones de Loma de los Hoyos, en el municipio de Apatzingán.
De acuerdo con información de RED 113, el ataque ocurrió aproximadamente a las 21:00 horas, cuando personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban patrullajes en la zona. Durante la agresión, uno de los atacantes fue abatido.
Fuentes extraoficiales señalaron que dos personas presuntamente vinculadas con el grupo agresor habrían sido detenidas, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Los dos militares heridos fueron trasladados vía aérea a un hospital en Irapuato, Guanajuato, debido a la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del elemento fallecido.
La región de Tierra Caliente continúa siendo escenario de enfrentamientos entre fuerzas federales y presuntos integrantes de grupos criminales, como parte de los operativos de seguridad desplegados en Michoacán.
rmr