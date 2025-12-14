Muere conductor tras volcadura y choque en Mil Cumbres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un muerto y un lesionado dejó un accidente automovilístico ocurrido sobre la carretera Morelia–Toluca, en la Salida a Mil Cumbres, cerca del Club Deportivo Futurama de esta ciudad de Morelia, informaron fuentes policiales y de rescate.

El percance se registró durante la noche del sábado, en el sentido del Puerto de Buenavista hacia el anillo periférico. Trascendió que se trató de una volcadura con posterior choque contra un paredón del puente del Boulevard Alfredo Zalce, vialidad que conduce hacia la zona de Tres Marías.

En el sitio se presentaron bomberos, así como paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes confirmaron el deceso de uno de los ocupantes del automotor siniestrado, persona de aproximadamente 40 años de edad. Además, los rescatistas intentaron ayudar al sobreviviente, pero se negó a la atención, él no sufrió daños graves.

Se apreció que el vehículo siniestrado es un Nissan Versa, color negro, con placas PTE732A. Al lugar también arribaron unos patrulleros, quienes acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, la Unidad de Atención Inmediata realizó las investigaciones correspondientes y trasladó el cadáver a la morgue. Los nombres del difunto y del lesionado no fueron expuestos por los agentes.

BCT