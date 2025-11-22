Muere conductor tras caer con su camioneta a canal en la Morelia–Quiroga

Quiroga, Michoacán (MiMorelia.com).- Una camioneta se salió del camino y terminó dentro de un canal de agua, a un costado de la carretera Morelia–Quiroga. El conductor de la unidad falleció en el lugar.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado, cuando las autoridades recibieron el reporte de un accidente en el kilómetro 35 de la citada vialidad, justo a la altura del puente “El Atzimbo”, en las inmediaciones de la población del mismo nombre.

Al sitio se movilizaron policías y paramédicos locales, quienes localizaron, al fondo de un desnivel, una camioneta pickup color blanco siniestrada. Al aproximarse, los socorristas encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, parcialmente fuera de la ventanilla del conductor.

Ante la situación, se solicitó la intervención del personal de la Unidad de Atención Inmediata, dependiente de la Fiscalía Regional de Justicia. Agentes y peritos realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del accidente.

Hasta el momento, la identidad del fallecido permanece desconocida. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, en espera de ser reclamado por sus familiares.

