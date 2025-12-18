Muere conductor de tractocamión tras volcar a barranco en la Siglo XXI de Michoacán

Arteaga, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este jueves tras un aparatoso accidente vehicular registrado sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo que comunica a Lázaro Cárdenas con Uruapan, luego de que el tractocamión que conducía salió de la carpeta asfáltica y se precipitó a un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad.

El percance generó la movilización de los paramédicos de Ambumed de Autopistas Michoacán hasta el kilómetro 236. Al arribar, los socorristas localizaron al interior de la cabina el cuerpo sin vida del operador, identificado como Eduardo S. H., de 30 años de edad, por lo que ya no fue posible brindarle atención médica.

La unidad siniestrada corresponde a un tractocamión tipo porteador doble articulado, marca Kenworth, modelo 2022, color anaranjado, con placas del Servicio Público Federal, el cual quedó severamente dañado tras la caída.