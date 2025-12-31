Muere campesino en Buenavista al ser embestido por motocicleta; responsable se dio a la fuga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unas horas de concluir el año, un campesino perdió la vida al ser atropellado por un motociclista que se dio a la fuga en esta demarcación de Buenavista Tomatlán.

El fatal incidente se registró la tarde de este miércoles, sobre la carretera Apatzingán – Aguililla, a la altura de la localidad de Catalinas, donde un veloz motorista arrolló a al susodicho y se retiró del lugar.

Algunas personas pidieron ayuda al número de emergencias acudiendo policías y personal de Protección Civil Municipal, quienes tras revisar al afectado confirmaron que ya no contaba con signos vitales.