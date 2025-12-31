Muere campesino en Buenavista al ser embestido por motocicleta; responsable se dio a la fuga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unas horas de concluir el año, un campesino perdió la vida al ser atropellado por un motociclista que se dio a la fuga en esta demarcación de Buenavista Tomatlán.
El fatal incidente se registró la tarde de este miércoles, sobre la carretera Apatzingán – Aguililla, a la altura de la localidad de Catalinas, donde un veloz motorista arrolló a al susodicho y se retiró del lugar.
Algunas personas pidieron ayuda al número de emergencias acudiendo policías y personal de Protección Civil Municipal, quienes tras revisar al afectado confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
El ahora occiso fue identificado como Cirilo de 37 años de edad, originario del estado de Guerrero, pero vecino de esta población de ocupación campesino.
Especialistas de la Fiscalía Regional de Justicia se presentaron en el área de intervención para realizar los respectivos actos de investigación y el levantamiento del cuerpo.
BCT