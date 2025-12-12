Muere automovilista tras estrellarse contra camión en la Siglo XXI

Salvador Escalante, Michoacán (MiMorelia.com).- Una persona que tripulaba un vehículo compacto perdió la vida al chocar por alcance contra un camión de carga, en la autopista Siglo XXI, en el tramo carretero Uruapan-Pátzcuaro. También hay una persona lesionada.

La colisión se registró esta mañana a la altura del kilómetro 77, cerca de la desviación a Zirahuén, por lo que al sitio se trasladaron paramédicos de AMBUMED asignados a la autopista.

Al arribar al lugar, los socorristas auxiliaron a dos personas que viajaban en un vehículo compacto de color rojo, pero una de ellas ya no tenía signos vitales. Su acompañante fue trasladado a un hospital de Uruapan, sin que se revelaran sus identidades.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, División Seguridad en Carreteras e Instalaciones, quienes también solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado para efectuar las actuaciones de ley.

Trascendió que el vehículo compacto se estrelló por alcance contra la retaguardia de un camión de carga, cuyo chofer siguió la marcha con rumbo incierto.