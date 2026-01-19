Muere atropellado en la Morelia-Pátzcuaro; cámaras captaron el trágico momento

El accidente ocurrió alrededor de las 21:53 horas del domingo, aproximadamente en el kilómetro 32, frente a la calle Aldama y a escasos metros de un puente peatonal.

Trascendió que el ahora occiso intentó atravesar los carriles de la citada vialidad sin utilizar el puente, pero en la acción fue impactado brutalmente por un automotor.

El peatón murió al instante y la situación fue reportada. Posteriormente arribaron oficiales, quienes acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE). Asimismo, unos agentes lograron interceptar la camioneta que presumiblemente participó en el percance, la cual presentaba daños en la parte frontal de la carrocería.