Muere último sobreviviente del ataque en Ampliación Leandro Valle; suman 5 víctimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Murió recientemente el último de los cinco hombres y mujeres que fueron baleados al interior de un domicilio ubicado en la colonia Ampliación Leandro Valle, en Morelia. El atentado ocurrió la tarde del pasado viernes 10 de octubre de 2025, y con este deceso ya no queda ningún sobreviviente del hecho violento, confirmaron fuentes policiales.

🔎 Únicamente tres víctimas han sido identificadas:

Montserrat, de 26 años de edad, exelemento de la Policía Auxiliar. Actualmente se encontraba desempleada.

José Eduardo, alias “El Chaparro” y/o “El Lalo”, de 30 años, albañil y vecino de la colonia El Resplandor.

Ángel Trinidad, apodado “El Chila” y/o “El Chilango”, de 37 años, exmilitar, trabajaba en un invernadero de fresas. También se desempeñaba como electricista y soldador.

Los dos fallecidos restantes permanecen en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en espera de ser identificados y reclamados por sus familiares.

La Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer este multihomicidio y dar con los responsables.

