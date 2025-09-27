Motociclista termina bajo un tráiler tras fuerte choque en Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un velador municipal resultó lesionado tras sufrir un aparatoso accidente en motocicleta, ocurrido la noche de este viernes sobre la avenida Ferrocarril, frente al fraccionamiento Cuntani, Zamora.

El motociclista fue impactado por una camioneta y proyectado hacia la parte baja de un tráiler que se encontraba estacionado en la zona. A pesar de lo grave del choque, el afectado resultó con lesiones menores. Su motocicleta terminó completamente destrozada debajo de la unidad de carga.