Motociclista sufre fatal derrape en Tarímbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista perdió la vida tras derrapar sobre una de las vialidades de la cabecera municipal de Tarímbaro, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que el fallecido no está identificado.

El trágico accidente se registró durante la noche de este viernes sobre la calle Francisco Javier Mina, dentro del Barrio de La Cruz, a la altura de la estación de combustible UltraGas, y en las cercanías de la carretera Morelia-Salamanca.

El hecho fue reportado al número de emergencias 911. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, quienes confirmaron el deceso del individuo. Posteriormente, unos patrulleros locales delimitaron el perímetro.

Trascendió que la moto siniestrada es una Vento de color rojo con negro, sin matrícula. Los oficiales solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

BCT