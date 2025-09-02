Motociclista sufre accidente en el Periférico de Morelia, cerca del Zoológico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este martes se registró un accidente vial en el que un motociclista resultó lesionado sobre el Periférico Paseo de la República, a la altura del cruce con calzada Juárez, cerca del Zoológico de Morelia.

La información fue dada a conocer de manera preliminar por el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Michoacán, a través de su cuenta oficial, donde se emitió una alerta vial para pedir a la ciudadanía conducir con precaución en la zona.

De manera extraoficial, se indicó que el accidente habría sido consecuencia de un derrape de la motocicleta, aunque esta versión no ha sido confirmada por autoridades oficiales.

Elementos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención al conductor de la unidad, de quien hasta el momento no se ha informado su identidad ni su estado de salud.

