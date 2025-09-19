Motociclista sufre accidente de tránsito al sur de Morelia

El percance ocurrió durante la mañana de este viernes cerca de la Calzada Juárez y de la Plaza Carrillo, justo a la altura de las colonias Centro y Juárez.

En el sitio se presentaron patrulleros y paramédicos, éstos últimos atendieron al motorista. Posteriormente los oficiales de vialidad se encargaron del peritaje correspondiente.

BCT