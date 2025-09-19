Nota Roja

Motociclista sufre accidente de tránsito al sur de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sobre la calle Manuel Muñíz, al sur de Morelia, se registró un accidente de motocicleta, cuyo conductor resultó lastimado, trascendió en redes sociales.

El percance ocurrió durante la mañana de este viernes cerca de la Calzada Juárez y de la Plaza Carrillo, justo a la altura de las colonias Centro y Juárez.

En el sitio se presentaron patrulleros y paramédicos, éstos últimos atendieron al motorista. Posteriormente los oficiales de vialidad se encargaron del peritaje correspondiente.

