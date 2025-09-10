Motociclista se impacta contra tractocamión estacionado en el Libramiento de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven motociclista resultó lesionado al estrellarse contra la retaguardia de un tractocamión que se encontraba aparcado a la orilla de una de las laterales del Libramiento Norponiente de Morelia.

De acuerdo con autoridades policiales, el percance se registró la noche de este miércoles, a la altura de la colonia Lago 3, frente al asentamiento Lago 1, en el sentido de la Terminal de Autobuses de Morelia hacia el distribuidor vial Salida a Salamanca.

Algunas personas auxiliaron al motorista y solicitaron una ambulancia. En el sitio se presentaron paramédicos, quienes lo canalizaron a un hospital para su valoración médica.

Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del peritaje correspondiente. Finalmente, se observó que la motocicleta siniestrada es de color negro, con placa L4C47R, la cual fue retirada de la escena.

SHA