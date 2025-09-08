Motociclista se accidenta en Morelia; no saben quién es

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes por la mañana se registró un accidente vial en la ciudad de Morelia, específicamente sobre la avenida Madero Oriente, en la intersección con Marcos Moriana y Zafrilla, zona cercana a la salida a Charo.

La información fue reportada por el C5i de Michoacán, a través de redes sociales, donde se alertó a la ciudadanía para tomar precauciones por el percance.