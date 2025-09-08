Motociclista se accidenta en Morelia; no saben quién es

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes por la mañana se registró un accidente vial en la ciudad de Morelia, específicamente sobre la avenida Madero Oriente, en la intersección con Marcos Moriana y Zafrilla, zona cercana a la salida a Charo.
La información fue reportada por el C5i de Michoacán, a través de redes sociales, donde se alertó a la ciudadanía para tomar precauciones por el percance.
En el lugar fue localizado un motociclista lesionado, aunque hasta el momento se desconoce su identidad.
Según versiones preliminares, se cree que el conductor habría derrapado.
Servicios de emergencia ya atienden el hecho y se espera más información en las próximas horas.
