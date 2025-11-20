Nota Roja

Motociclista resulta lesionado tras choque en Calzada La Huerta

El motorista quedó herido y fue canalizado a un hospital
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista resultó lesionado tras ser impactado por un vehículo de características desconocidas sobre la Calzada La Huerta, en la ciudad de Morelia, informaron fuentes de rescate.

El accidente ocurrió la tarde de este jueves, frente al negocio Pizza Hut La Huerta, en las cercanías de la salida a Pátzcuaro y Plaza Escala La Huerta.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Voluntarios de Michoacán IAP y paramédicos de AMBUMED, quienes brindaron atención al afectado, mismo que posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Finalmente, oficiales municipales realizaron el peritaje correspondiente, y el motociclo fue retirado del lugar para no entorpecer el flujo vehicular.

