Motociclista resulta herido tras choque con auto frente a Ceconexpo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes, un motociclista resultó lesionado tras chocar contra un automóvil la tarde de este lunes, sobre la Calzada Ventura Puente, a la altura del Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo), en la colonia Félix Ireta.
Al lugar acudieron paramédicos, quienes brindaron atención inmediata al conductor de la motocicleta, cuyo estado de salud no fue detallado.
Posteriormente, agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y garantizar la circulación en la zona, una de las más transitadas de la capital michoacana.
mrh