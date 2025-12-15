Motociclista resulta herido tras choque con auto frente a Ceconexpo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes, un motociclista resultó lesionado tras chocar contra un automóvil la tarde de este lunes, sobre la Calzada Ventura Puente, a la altura del Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo), en la colonia Félix Ireta.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes brindaron atención inmediata al conductor de la motocicleta, cuyo estado de salud no fue detallado.