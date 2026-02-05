Nota Roja

Motociclista queda herido tras choque con camioneta, en Morelia

Motociclista queda herido tras choque con camioneta, en Morelia
RED 113
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista resultó lesionado tras un choque en el que también participó otra vehículo, hecho ocurrido sobre la avenida Cointzio, a la altura del Balneario Ejidal, en el municipio de Morelia, informaron fuentes policiales y de rescate.

El percance se registró durante la mañana de este jueves. Varias personas auxiliaron al motorista y solicitaron una ambulancia al número de emergencias 911.

Trascendió que el afectado tiene aproximadamente 19 años de edad y sufrió una herida en una pierna.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios al paciente y lo canalizaron a un hospital para su adecuada valoración médica. Asimismo, oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

rmr

Accidente
Motociclista

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com