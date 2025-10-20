Muere motociclista tras accidente sobre la Jesús del Monte-San José de las Torres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista perdió la vida la tarde de este lunes tras verse involucrado en un accidente múltiple en la carretera Jesús del Monte–San José de las Torres, en las cercanías del sitio conocido como Río Bello, al sur de Morelia.

Según un reporte preliminar de la agencia RED113, en el percance participaron un autobús de pasajeros, un camión de transporte y, presuntamente, una camioneta, cuyo retrovisor fue localizado en el sitio del siniestro, marcado con un cartoncillo amarillo por peritos.

La motocicleta quedó tendida junto al cuerpo del conductor, quien fue identificado por familiares que llegaron al lugar, aunque su nombre no ha sido revelado por las autoridades hasta el momento.