Motociclista muere en la Morelia-Maravatío; hay un herido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta sufrieron un accidente en la carretera Morelia-Maravatío; uno de ellos falleció y el otro resultó gravemente herido, informaron autoridades policiales.

El percance ocurrió la noche de este sábado, a la altura de la población de Atapaneo, municipio de Morelia. Automovilistas que pasaban por el lugar dieron aviso al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron paramédicos de Rescate, quienes confirmaron la muerte de uno de los motociclistas y auxiliaron al sobreviviente, trasladándolo a un hospital para su atención médica.

Elementos policiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Personal de la Unidad de Atención Inmediata se hizo cargo de las investigaciones y ordenó el traslado del cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento, la identidad de las víctimas permanece sin confirmar.

mrh