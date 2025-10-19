Nota Roja

Motociclista muere en hospital, tras accidentarse en la colonia San Francisco Uruapan

Motociclista muere en hospital, tras accidentarse en la colonia San Francisco Uruapan
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este domingo, un hombre sufrió un accidente a bordo de su cuatrimoto en la colonia San Francisco Uruapan y sufrió graves lesiones que le causaron la muerte cuando era atendido en un hospital particular.

Según los datos recabados en la cobertura noticiosa al filo de las 02:00 horas, algunos automovilistas reportaron el percance sobre la avenida San Francisco Uruapan, a unos metros de la tienda de autoservicio Aurrerá y en las cercanías del Hospital General Regional.

Hasta el sitio se trasladaron paramédicos locales quienes hallaron lesionado al tripulante de una cuatrimoto color azul y de emergencia lo canalizaron a un nosocomio, donde finalmente durante esta mañana pereció.

El personal del sanatorio solicitó la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para que se realizaran las actuaciones de ley; hasta el momento, la identidad del fallecido es ignorada.

