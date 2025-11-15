Motociclista muere al accidentarse en una brecha

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista falleció a consecuencia de las severas heridas que padeció al sufrir un accidente, al circular sobre un camino de terracería en los límites de Contepec y Maravatío.

El percance vial tuvo lugar en una brecha que conecta de la colonia La Paz con la población de El Manzano, donde algunas personas se dieron cuenta de lo sucedido y solicitaron ayuda al número de emergencias 911.

Para atender el llamado ciudadano al sitio se movilizaron oficiales de la Guardia Civil, mismos que encontraron tirada una motocicleta y a unos metros el cuerpo sin vida un masculino hasta el momento desconocido.

Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía Regional del Justicia se trasladó al área de intervención para realizar las actuaciones correspondientes. De forma extraoficial se mencionó que aparentemente se trató de un caso de derrape.

BCT