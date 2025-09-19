Motociclista muere ahogado al caer a canal en comunidad de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista murió ahogado al caer a un canal de aguas negras ubicado en la comunidad de Asiento de Piedra, también conocida como El Chirihuindo, perteneciente al municipio de Morelia.

Autoridades policiales informaron que el hecho se registró la noche de este viernes a la orilla de la carretera hacia la población de El Resumidero. Se mencionó que el ahora occiso conducía una motocicleta FT125 sin placas. Hasta el momento no ha sido identificado; vestía sudadera gris y pantalón de mezclilla.

Vecinos reportaron la situación al número de emergencias, tras lo cual arribaron elementos policiales, bomberos y paramédicos, quienes confirmaron el deceso y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Personal ministerial inició las investigaciones y trasladó el cuerpo a la morgue para la necropsia de rigor.

mrh