Motociclista lesionado tras choque con camioneta en avenida Siervo de la Nación de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista resultó lesionado tras ser impactado por una camioneta sobre la avenida Siervo de la Nación, en la ciudad de Morelia. El percance fue atendido por paramédicos y reportado a las autoridades correspondientes.

De acuerdo con fuentes cercanas al hecho, el accidente ocurrió la tarde de este viernes 12 de septiembre de 2025, en la esquina con la calle Loma del Mirador, a la altura de la colonia Lomas del Valle.