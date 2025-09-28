Motociclista fallece en accidente carretero en las inmediaciones de Capula

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista falleció al accidentarse sobre el entronque de las vialidades Morelia-Quiroga/Pátzcuaro Cuitzeo, dentro del municipio de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate.

El lamentable percance se trató de un derrape y sucedió cerca del mediodía de este domingo en las inmediaciones de la Tenencia de Capula, a la altura del kilómetro 34+300 de la mencionada pista, cerca de la colonia La Santa Cruz.