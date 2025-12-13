Motociclista es impactado por automóvil en el Boulevard García de León

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista resultó levemente lesionado tras ser impactado por un vehículo sobre el Boulevard García de León, en la ciudad de Morelia, informaron fuentes policiales.

El accidente ocurrió la noche del viernes a la altura de la calle Licenciado Antonio del Moral, en la colonia Nueva Chapultepec.

Automovilistas que transitaban por la zona reportaron el incidente al número de emergencias 911. Al sitio acudieron patrulleros y paramédicos, quienes brindaron atención al motorista identificado como Christian Alejandro, de 26 años de edad. No fue necesario su traslado a un hospital.

Oficiales de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y la motocicleta fue retirada para no entorpecer la circulación vehicular.

mrh