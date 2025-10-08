Morelia: vuelca camioneta de transporte de personal tras chocar contra objeto fijo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una camioneta Nissan NV350 de transporte de personal volcó tras chocar contra un poste de cantera en la tenencia de Tacícuaro, municipio de Morelia, indicaron fuentes policiales.

El percance sucedió durante la mañana de este miércoles sobre la calle Carmen Serdán casi esquina con Miguel Silva, a la altura de un pequeño puente vehícular localizado en la colonia De la Santa Cruz. Unos habitantes reportaron la situación al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron unos paramédicos para otorgar ayuda, afortunadamente no hubo lesionados.

También arribaron patrulleros de vialidad, quienes se encargaron del peritaje respectivo y solicitaron una grúa para retirar el automotor perjudicado.

rmr