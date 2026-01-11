Morelia: vuelca camión con elotes en calzada La Huerta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un camión tipo torton que transportaba un cargamento de elotes volcó la tarde de este domingo sobre la calzada La Huerta, en el sentido de Pátzcuaro hacia Morelia, a escasos metros del periférico Paseo de la República.

De acuerdo con el reporte de RED 113, el accidente fue atendido por elementos de Bomberos del Estado y la Guardia Civil de Seguridad Vial. En el sitio, los rescatistas brindaron atención a tres ocupantes del vehículo —dos adultos y un adolescente— quienes afortunadamente no presentaron heridas de gravedad.