Morelia: vuelca camión con elotes en calzada La Huerta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un camión tipo torton que transportaba un cargamento de elotes volcó la tarde de este domingo sobre la calzada La Huerta, en el sentido de Pátzcuaro hacia Morelia, a escasos metros del periférico Paseo de la República.
De acuerdo con el reporte de RED 113, el accidente fue atendido por elementos de Bomberos del Estado y la Guardia Civil de Seguridad Vial. En el sitio, los rescatistas brindaron atención a tres ocupantes del vehículo —dos adultos y un adolescente— quienes afortunadamente no presentaron heridas de gravedad.
El camión involucrado es un Freightliner que había partido desde Nueva Italia con dirección a Morelia. Según los primeros informes, la unidad perdió el control, impactó contra una barrera de concreto y terminó volcada.
La situación provocó afectaciones en la vialidad, en una zona donde ya existe carga vehicular debido a las obras del nuevo distribuidor vial de salida a Pátzcuaro. La combinación del accidente y los trabajos viales complicó aún más la circulación en el área.
rmr