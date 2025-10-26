Morelia: vuelca auto tras chocar en zona de Tres Marías

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos vehículos protagonizaron un choque en la zona de Tres Marías, al oriente de Morelia. Una de las unidades involucradas volcó, informaron autoridades policiales.

El accidente se registró durante la tarde de este domingo sobre el bulevar Alfredo Zalce y fue reportado al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron unos rescatistas, quienes atendieron a los ocupantes de los carros siniestrados.