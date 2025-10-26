Nota Roja

Morelia: vuelca auto tras chocar en zona de Tres Marías

Morelia: vuelca auto tras chocar en zona de Tres Marías
FOTOGRAMA
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos vehículos protagonizaron un choque en la zona de Tres Marías, al oriente de Morelia. Una de las unidades involucradas volcó, informaron autoridades policiales.

El accidente se registró durante la tarde de este domingo sobre el bulevar Alfredo Zalce y fue reportado al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron unos rescatistas, quienes atendieron a los ocupantes de los carros siniestrados.

Asimismo, unos oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Por último, una grúa retiró los automotores dañados.

rmr

Volcadura
Accidente
Tres Marías

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com