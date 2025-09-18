Morelia: toman taxi en la TAM y le roban la unidad; el conductor está herido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un taxista resultó lesionado tras ser víctima de un violento asalto en la zona de la colonia Lago 1, en Morelia, donde fue despojado de su unidad por sujetos armados con arma punzocortante.

De acuerdo con información de RED 113, el hecho ocurrió sobre la calle de terracería Laguna Verde, esquina con 5 de Marzo, este jueves. Según los primeros reportes, el taxista recogió a unos pasajeros en la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM), quienes solicitaron un viaje hacia esa zona.

Al llegar al lugar, los supuestos pasajeros lo atacaron y lo hirieron en un brazo con un arma blanca para luego huir a bordo del vehículo, el cual pertenece al sitio de Taxi Central.

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia al notar al hombre herido. Elementos de la Policía Morelia, motopatrulleros de la Guardia Civil y paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para su valoración médica.