Morelia: sujetos en moto disparan contra hombre en camino de Cointzio

La FGE investiga el caso
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre resultó malherido tras ser atacado a balazos por sujetos que viajaban en una motocicleta. El hecho ocurrió en la colonia moreliana Cointzio, en las inmediaciones del Balneario Ejidal, informaron autoridades policiales.

Lo anterior tuvo lugar sobre la avenida Cointzio o camino Cointzio-La Huerta, y fue reportado por varias personas al número de emergencias. Posteriormente, arribaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios al afectado.

Los rescatistas trasladaron al paciente a un hospital privado para su rápida atención médica, pues sufrió al menos cinco impactos de proyectil, tres de ellos en el abdomen, comentaron las fuentes.

Hasta el momento se desconoce la identidad del lesionado, así como el móvil de la agresión. El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes.

