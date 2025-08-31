Morelia: reportan ataque armado en supermercado en Torreón Nuevo; hay un detenido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este domingo se reportó una agresión armada en las inmediaciones de una tienda Aurrerá ubicada en la colonia Torreón Nuevo, en Morelia, que dejó como saldo a un hombre gravemente herido y un detenido, según los primeros reportes.

El reporte indica que elementos municipales que patrullaban la zona acudieron tras el reporte de disparos. En el lugar encontraron a una persona con al menos seis impactos de arma de fuego, quien fue trasladada de emergencia a un hospital.

Durante el operativo, se logró la detención de un presunto implicado en el hecho por portación ilegal de arma de fuego, cuya identidad no fue revelada por motivos de la investigación.