Morelia: pareja es localizada sin vida en brecha de Jardines de la Aldea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado 11 de octubre, una pareja fue localizada sin vida con impactos de arma de fuego en una brecha que conecta el fraccionamiento Jardines de la Aldea 4 con la zona conocida como Ampliación La Aldea, en la zona oriente de Morelia.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos quienes descubrieron los cuerpos tirados entre la maleza, a un costado del camino de terracería. De inmediato alertaron a las autoridades, por lo que al sitio acudieron elementos de la Policía de Morelia, quienes confirmaron que se trataba de un doble homicidio.

La zona fue acordonada y se solicitó la presencia del personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen para realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.

El hombre tendría entre 35 y 40 años, vestía pantalón azul, botas tácticas beige, una sudadera verde olivo y un posible chaleco táctico. La mujer, de aproximadamente 25 a 30 años, portaba una blusa azul, bermudas del mismo color y tenis blancos. Personal de la Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer el caso.

