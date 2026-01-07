Morelia: motociclista queda herido tras ser atropellado por combi; conductor se dio a la fuga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista quedó gravemente herido tras ser impactado y posteriormente arrollado por una combi del transporte público en el fraccionamiento Villa Magna, ubicado al poniente de Morelia, informaron fuentes cercanas a las autoridades policiales y de rescate.

Los hechos se registraron alrededor de las 06:20 horas de este miércoles, a la altura de la fuente de dicho asentamiento. De acuerdo con algunos testigos, el vehículo involucrado pertenece a la Ruta Roja con número económico 39. Tras el choque, el chofer descendió de la unidad, observó al motociclista tirado y atrapado en una de las llantas; acto seguido volvió a subir a la combi, arrancó, le pasó por encima y se dio a la fuga.

Vecinos de la zona solicitaron apoyo al número de emergencias 911. Minutos después arribaron paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron de urgencia al Hospital del IMSS Charo.

Trascendió que el afectado responde al nombre de César F., de 29 años de edad. Se espera que las instancias competentes realicen las investigaciones correspondientes y localicen al comentado trabajador del volante.

