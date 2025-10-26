Morelia: motociclista queda herido tras accidente en Tres Puentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista resultó lesionado tras accidentarse sobre el puente elevado de la avenida Madero Poniente de Morelia, indicaron fuentes allegadas al tema.

El percance ocurrió durante la tarde de este domingo a la altura de las colonias Tres Puentes y Bocanegra.

Unas personas ayudaron al motorista y solicitaron una ambulancia.

Posteriormente arribaron unos paramédicos quienes atendieron al susodicho. Trascendió que el incidente se trató de un derrape. Agentes de vialidad se encargaron del peritaje respectivo.

rmr