Morelia: motociclista queda herido tras accidente en Tres Puentes

Algunas personas ayudaron al afectado, quien quedó lesionado
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista resultó lesionado tras accidentarse sobre el puente elevado de la avenida Madero Poniente de Morelia, indicaron fuentes allegadas al tema.

El percance ocurrió durante la tarde de este domingo a la altura de las colonias Tres Puentes y Bocanegra.

Unas personas ayudaron al motorista y solicitaron una ambulancia.

Posteriormente arribaron unos paramédicos quienes atendieron al susodicho. Trascendió que el incidente se trató de un derrape. Agentes de vialidad se encargaron del peritaje respectivo.

