Morelia: lo hallan sin vida luego de discutir con su pareja

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre se quitó la vida al ahorcarse en un tendedero dentro de un domicilio ubicado en la colonia Villas del Parián, al poniente de Morelia, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que el susodicho momentos antes había discutido con su pareja sentimental.

El lamentable hecho ocurrió durante este martes en el citado asentamiento y fue reportado al número de emergencias.

Al lugar acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, de aproximadamente 30 años de edad.

Los oficiales brindaron seguridad perimetral y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos elementos se encargaron de realizar las diligencias correspondientes.

rmr